Моему дедушке 62 года. он невысокий, с седыми волосами и голубыми глазами. мой дедушка- водитель. он возит людей на работу на вахтовом автобусе. он работает на ,,татспиртпроме,,. в свободное время он любит ходить в лес за гриба...
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Моему дедушке 62 года. он невысокий, с седыми волосами и голубыми глазами. мой дедушка- водитель. он возит людей на работу на вахтовом автобусе. он работает на ,,татспиртпроме,,. в свободное время он любит ходить в лес за грибами. он очень веселый и добрый. мой дедушка- замечательный! переведите пожалуйста на английский.
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