Могу ли я поступить на юридический если у отца судимость

Обществознание
Могу ли я поступить на юридический если у отца судимость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сможешь.По крайней мере так нам говорит конституция РФ. Это уже никак не зависит от судимости отца,если ты только не соучастник того дела,что он совершал.
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