Могут ли четырехугольник и угол иметь 2 и 3 общие точки?

Гость: Гость:

1. Да, если вершина угла внутри четырёхугольника, а каждая из сторон пересекает по одной стороне четырёхугольника. 2. Да, если вершина угла лежит вне четырёхугольника, одна сторона угла пересекает 2 стороны четырёхугольника, а другая проходит через вершину четырёхугольника