Могут ли четырехугольник и угол иметь 2 и 3 общие точки?
Математика
Могут ли четырехугольник и угол иметь 2 и 3 общие точки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Да, если вершина угла внутри четырёхугольника, а каждая из сторон пересекает по одной стороне четырёхугольника. 2. Да, если вершина угла лежит вне четырёхугольника, одна сторона угла пересекает 2 стороны четырёхугольника, а другая проходит через вершину четырёхугольника
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