Мои часы ушли вперед сказала тетя Маша ой убежало молоко сказала тетя Груня Объяс??ите написание выделенных букв подчеркните многозначные слова составьте предложения с одним из этих слов в другом значении Запишите его

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Мои часы ушли вперед сказала тетя Маша ой убежало молоко сказала тетя Груня Объяс??ите написание выделенных букв подчеркните многозначные слова составьте предложения с одним из этих слов в другом значении Запишите его

Автор: Гость