Мой любимый герой на английском языке сочинение и перевод

My favourite movie hero is Batman. Batman has not super power, as other super heroes. But he is very clever, knows many languages and has good health. His parents were killed by criminals in his childhood. Since then he decided to fight against bad guys. Nobody knows his face as he wears a mask and black «bat» uniform. The uniform is made of latex. He uses different cars, guns that help him in his fight with criminals. Usually he acts at nights alone or with his friends. I like Batman for his strength, cleverness and sense of justice. Мой любимый киногерой это Бэтмен. Бэтмен не обладает супер силой, как другие супер герои. Но он очень умный, знает много языков и у него хорошее здоровье. Его родители были убиты преступниками когда он был маленьким. С тех пор он решил бороться с плохими парнями. Никто не знает его в лицо, так как он носит маску и черную форму «летучей мыши». Форма изготовлена из латекса. Он использует различные автомобили, оружие, которые помогают ему в его борьбе с преступниками. Обычно он действует ночью один или со своими друзьями. Мне нравится Бэтмен за его силу, ум и чувство справедливости.