Русский язык !!!!ДО ЗАВТРА!!!! 3 предложения из худ. произведений с неологизмами!!!

Русский язык
Русский язык !!!!ДО ЗАВТРА!!!! 3 предложения из худ. произведений с неологизмами!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В нашем микрорайоне   посадили пятьдесят  берёз. 2)  С нашей рекламой нам поможет копирайтер.  3)  Нашему офису  нужен клининг ( уборка)  4)  За наши покупки мы получили бонус в магазине "Чайка". 5) Наш коуч ( тренер) не разрешает нам прогуливать тренировки.
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