Русский язык !!!!ДО ЗАВТРА!!!! 3 предложения из худ. произведений с неологизмами!!!

Гость: Гость:

1) В нашем микрорайоне посадили пятьдесят берёз. 2) С нашей рекламой нам поможет копирайтер. 3) Нашему офису нужен клининг ( уборка) 4) За наши покупки мы получили бонус в магазине "Чайка". 5) Наш коуч ( тренер) не разрешает нам прогуливать тренировки.