Русский язык !!!!ДО ЗАВТРА!!!! 3 предложения из худ. произведений с неологизмами!!!
Русский язык
Русский язык !!!!ДО ЗАВТРА!!!! 3 предложения из худ. произведений с неологизмами!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В нашем микрорайоне посадили пятьдесят берёз. 2) С нашей рекламой нам поможет копирайтер. 3) Нашему офису нужен клининг ( уборка) 4) За наши покупки мы получили бонус в магазине "Чайка". 5) Наш коуч ( тренер) не разрешает нам прогуливать тренировки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Долгий научный спор попугая с друзьями закончился тем,что он убедил всех,что можн?? измерять длину в попугаях.Удав получился длинной в 38 попугаев,...
Французский язык
Английский язык
Алгебра