Составьте задачу с ответом: 17+3*x Плииииз
Математика
Составьте задачу с ответом: 17+3*x Плииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+3*х=20*× Наверное это правильно.
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