Мой сосед купил на базаре 12 раков за 44 рубля. сколько маленьких и больших оаков он ??упил, если маленький рак стоил на тот момент 3 рубля, а большой 5 рублей? С системой уравнения, пожалуйста :)

Алгебра

Мой сосед купил на базаре 12 раков за 44 рубля. сколько маленьких и больших оаков он ??упил, если маленький рак стоил на тот момент 3 рубля, а большой 5 рублей? С системой уравнения, пожалуйста :)

Автор: Гость