Мой сосед купил на базаре 12 раков за 44 рубля. сколько маленьких и больших оаков он ??упил, если маленький рак стоил на тот момент 3 рубля, а большой 5 рублей? С системой уравнения, пожалуйста :)
Алгебра
Мой сосед купил на базаре 12 раков за 44 рубля. сколько маленьких и больших оаков он ??упил, если маленький рак стоил на тот момент 3 рубля, а большой 5 рублей? С системой уравнения, пожалуйста :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б + м =12 (больших и маленьких раков 12 штук) 5×б +3×м = 44 (купил большие по 5 руб + маленькие по 3 рубля на 44 рубля) б = 12 - м 5×(12- м) +3м = 44 б = 12-м 60 - 2м= 44 м = 8 - маленькие раки б = 4 - большие раки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите решить всю эту страницу! буду очень благодарна и поставлю в лучший, а так же с меня 72 балла! всё кроме Now I can...
Українська література