Мой сосед купил на базаре 12 раков за 44 рубля. сколько маленьких и больших оаков он ??упил, если маленький рак стоил на тот момент 3 рубля, а большой 5 рублей? С системой уравнения, пожалуйста :)

Алгебра
Мой сосед купил на базаре 12 раков за 44 рубля. сколько маленьких и больших оаков он ??упил, если маленький рак стоил на тот момент 3 рубля, а большой 5 рублей? С системой уравнения, пожалуйста :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б + м =12   (больших и маленьких раков 12 штук) 5×б +3×м = 44    (купил большие по 5 руб + маленькие по 3 рубля на 44 рубля)   б = 12 - м 5×(12- м) +3м = 44   б = 12-м 60 - 2м= 44   м = 8 - маленькие раки б = 4 - большие раки
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