Помогите написать письмо поэту,серебряного века(любое стихотворение).

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Блок — выдающееся явление в русской поэзии. Это один из наиболее замечательных поэтов-символистов. От символизма он не отступал никогда: ни в юношеских стихах, полных туманов и грез, ни в более зрелых произведениях. Литературное наследие Александра Блока обширно и многообразно. Оно стало частью нашей культуры и жизни, помогающей понять истоки духовных исканий, понять прошлое. Как утверждал сам поэт, его лирика во всем ее многообразии представляет собой единое произведение. Это произведение, создававшееся всю жизнь, является отражением его творческого пути. “Собрание стихотворений” в трех томах составлялось Блоком многие годы. По этому сборнику нетрудно проследить становление Блока как поэта, постепенный переход от мечтаний к действительности. Переход, конечно, весьма условный, но заметный. Стихи юного Блока поражают своей чистотой и нежностью. Безусловно, он не свободен от влияния предшественников и современников, но это не мешает ему создавать свое, неповторимое. Поэт вошел в мир людей с любовью и верой в светлый и чистый мир. Влюбленность — один из главных мотивов его лирики. Путь в мир, по Блоку, должен осуществляться при помощи любви. И именно это прослеживается в “Стихах о Прекрасной Даме”. Блок находится в поисках идеала, Вечной Женственности. Предчувствую Тебя. Года проходят мимо — Все в облике одном предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, И молча жду, — тоскуя и любя. Он в своих посвящениях Прекрасной Даме уходит от окружающей действительности, запирается в свои думы. Из более позднего творчества Блока мне нравится стихотворение «Незнакомка». При первом прочтении просто поражаешься красоте и магнетизму созданного поэтом образа таинственной незнакомки: И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. Но мечты о Прекрасной Даме не могут оградить Блока от реальной жизни. Действительность все же проникает в его мир. Появляются стихи “Фабрика”, “Сытые”, “На железной дороге” и эти строки: Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим, И об игре трагических страстей Повествовать еще не жившим. Решающее влияние на пересмотр им жизненных ценностей оказали события начала двадцатого века. Мы — дети страшных лет России — Забыть не в силах ничего. Блок отходит от мечтаний и все чаще смотрит в глаза реальности. На смену юношеской мечтательности приходит сознание своего гражданского долга, понимание ответственности перед своей страной. Александр Блок испытывает к Родине, с одной стороны, чувство любви, тоски по ней, сострадания, а с другой — веру в прекрасное ее будущее и желание изменить к лучшему жизнь своего народа. Именно это волнение за будущее Родины переполняет лирического героя в поэме “Двенадцать”. Поэма наполнена символами. Она начинается сразу с резкого контраста: “Черный вечер. Белый снег”. Черный цвет — зло, буря, стихийность, непредсказуемость, белый — чистота, духовность, свет. В поэме встречается и красный цвет. Это не только цвет флагов и лозунгов, это — цвет крови. У Блока существует цикл стихотворений “На поле Куликовом”, где в каждом слове чувствуется огромная любовь к Родине. “О, Русь моя! Жена моя!” — так обращается к ней поэт, то есть не только как к живому, но как к самому близкому существу на свете. Образ России все время незаметно переплетается с женским образом. Для Блока Родина — женщина; она подобна “прекрасной незнакомке”, к которой поэт обращается в своих ранних стихах. Любовь к Родине и любовь к женщине для Блока — понятия неразделимые и одинаково значимые. Несмотря на то, что творчество Александра Блока пришлось на довольно трудный период в жизни России, его искания и заблуждения в поисках светлой, прекрасной жизни, жизни во имя человека, человечества и любви остаются актуальными и по сей день. Его ранние мечтания о Прекрасной Даме, о поисках Вечной Женственности дают повод для размышления нынешнему молодому поколению. Истинная любовь является и по сей день одной из движущих сил в жизни человечества. Блок рано ушел из жизни но стихи его волнуют людей, они помогают нам жить. Добавил: teo1actress Беру! Беру! 26247 человек просмотрели эту страницу. Зарегистрируйся или войди и узнай сколько человек из твоей школы уже списали это сочинение. Рекомендуем эксклюзивные работы по этой теме, которые скачиваются по принципу "одно с