Моя семья.меня зовут никита.у меня есть семья.папу зовут сергей он бизнесмен он оч??нь сильный высокий у него русые волосы икарие глаза он любит играть в футбол.маму зовут марина.она работает продавцом.она очень красивая у неё ...
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Моя семья.меня зовут никита.у меня есть семья.папу зовут сергей он бизнесмен он оч??нь сильный высокий у него русые волосы икарие глаза он любит играть в футбол.маму зовут марина.она работает продавцом.она очень красивая у неё длинные чёрные волосы и зелёные глаза.у нас очень дружная семья мы любим проводить время вместе.
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