Помогите пожалуйста 20 баллов номер 79

Гость: Гость:

1. Область определения функции состоит из всех чисел, кроме x=0 .2. y>0 при x>0 ; y<0 при x<0 .3. Функция убывает на промежутках (−∞;0 ) и (0;+∞ ) ;4. Функция не ограничена ни снизу, ни сверху.5. Ни наименьшего, ни наибольшего значений у функции нет.6. Функция непрерывна на промежутках (−∞;0 ) и (0;+∞ ) и претерпевает разрыв при x=0 .7. Область значений функции — объединение двух открытых лучей (−∞;0 ) ∪(0;+∞ ) . гр. ф-и y=k:x , k≠0 - гипербола, ветви которой расположены в первом и третьем координатных углах