Помогите пожалуйста 20 баллов номер 79
Алгебра
Помогите пожалуйста 20 баллов номер 79
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Область определения функции состоит из всех чисел, кроме x=0 .2. y>0 при x>0 ; y<0 при x<0 .3. Функция убывает на промежутках (−∞;0 ) и (0;+∞ ) ;4. Функция не ограничена ни снизу, ни сверху.5. Ни наименьшего, ни наибольшего значений у функции нет.6. Функция непрерывна на промежутках (−∞;0 ) и (0;+∞ ) и претерпевает разрыв при x=0 .7. Область значений функции — объединение двух открытых лучей (−∞;0 ) ∪(0;+∞ ) . гр. ф-и y=k:x , k≠0 - гипербола, ветви которой расположены в первом и третьем координатных углах
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