Помогает ли речь героев из комедии "Ревизор" Н.В.Гоголя понять их характер, культурный уровень, душевное состояние? Обоснуйте свою точку зрения.

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Помогает ли речь героев из комедии "Ревизор" Н.В.Гоголя понять их характер, культурный уровень, душевное состояние? Обоснуйте свою точку зрения.

Автор: Гость