Что такое притча??????
Русский язык
Что такое притча??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короткий рассказ, передающий главную идею в иносказательной форме
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