Найди глаголы.обозначь окончания в формах глаголов.наступило утро.наступил вечер.светило солнце.светил месяц.
Русский язык
Найди глаголы.обозначь окончания в формах глаголов.наступило утро.наступил вечер.светило солнце.светил месяц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступило ..окончание о .... наступил окончание нулевое..... светило окончание о..... светил нулевое
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