Для поездки в лагерь на вокзал приехали дети.Из них47мальч.,а остальные девочки.Все дети разместились в 3х автобусах,по 30чел.в каждом.Сколько было девочек?Выражением решить
Математика
Для поездки в лагерь на вокзал приехали дети.Из них47мальч.,а остальные девочки.Все дети разместились в 3х автобусах,по 30чел.в каждом.Сколько было девочек?Выражением решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(30*3)-47=43 девочки ____________________
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