Для поездки в лагерь на вокзал приехали дети.Из них47мальч.,а остальные девочки.Все дети разместились в 3х автобусах,по 30чел.в каждом.Сколько было девочек?Выражением решить

Математика

Для поездки в лагерь на вокзал приехали дети.Из них47мальч.,а остальные девочки.Все дети разместились в 3х автобусах,по 30чел.в каждом.Сколько было девочек?Выражением решить

Автор: Гость