Что обеспечевает легкость костей
Окружающий мир
Что обеспечевает легкость костей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кости имеют болости заполненные воздухом.
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