Что обеспечевает легкость костей

Окружающий мир
Что обеспечевает легкость костей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кости имеют болости заполненные воздухом.
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