Сочинение на тему твой выбор здоровый образ жизни

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1)Я считаю, что здоровье человека зависит от его образа жизни. Для того чтобы не болеть, нужно соблюдать несколько простых правил: заниматься спортом, правильно питаться, полноценно отдыхать и чаще бывать на свежем воздухе. Мне 15 лет, и из них 3 последних года я делаю по утрам зарядку. Это придаёт мне бодрости и сил на весь день. Зимой я добавляю обливание холодной водой. Считаю закаливание самым главным способом сохранения здоровья. Мои любимые зимние виды спорта это бег на лыжах и катание на коньках. Летом я предпочитаю бегать в парке и играть в большой теннис. Круглый год я посещаю бассейн два раза в неделю. Плаванье укрепляет дыхательную систему. Также я стараюсь соблюдать режим. Я ложусь и встаю в одно и то же время каждый день. Особое внимание я уделяю питанию. Я не ем жирную и высококалорийную пищу, и не пью сильно газированных напитков. В моём возрасте некоторые сверстники уже курят и употребляют алкогольные напитки, но я считаю, что это разрушительно для организма и если не сейчас, то в будущем обязательно скажется на здоровье. Мне кажется, что каждый человек должен начинать заботиться о своём здоровье в молодости, так как уберечь здоровье проще, чем вернуть его. 2) Сегодня в обществе все больше людей борются за здоровый образ жизни. Они не курят, занимаются физкультурой, не едят вредных продуктов. Их главная цель – сберечь здоровье, чтобы вести активную жизнь и дольше прожить.Здоровый образ жизни включает в себя несколько составляющих. Если человек хочет следовать такому образу жизни, он отказывается от вредных привычек. То есть не курит, не принимает наркотики, не пьет алкоголя или употребляет его понемногу.Еще такой человек специально гуляет на свежем воздухе, регулярно проветривает квартиру, делает зарядку или пробежку по утрам, занимается каким-нибудь видом спорта. Так он поддерживает свое тело в хорошей спортивной форме.Еще один фактор здорового образ жизни – это здоровое питание. Люди, которые его практикуют, соблюдают режим приема пищи, стараются есть только натуральные продукты. Они как можно меньше едят фаст-фуда, продуктов с красителями и консервантами. У них на столе много свежих овощей и фруктов. Чтобы не вредить организму, такие люди ограничивают себя в жирной, жареной, копченой пище. Ведь вкусная еда не означает, что она полезна.Люди, которые борются за здоровый образ жизни, стараются жить так, чтобы было поменьше стрессов. Они учатся не волноваться по пустякам, не портить себе нервы. Ведь, как говорится, нервные клетки не восстанавливаются.Я считаю, что здоровый образ жизни – это хорошо, и поддерживаю его. Я и мои родители соблюдаем часть правил здорового образа жизни. Почему не все? Должна быть строгая дисциплина всем, а к этому трудно приучиться сразу. Но, может быть, когда-нибудь мы будем соблюдать и все правила. Ведь я тоже хочу быть крепким, сильным и здоровым, чтобы не тратить свою жизнь на болезни и лекарства.