Морфологический разбор причастий - освободивший, открывших
Русский язык
Морфологический разбор причастий - освободивший, открывших
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: ОТКРЫТЬ Часть речи: причастие Грамматика: действительный залог, множественное число, неодушевленное, одушевленное, непереходный, прошедшее время, родительный падеж, совершенный вид Формы: открыть, открыл; Начальная форма: ОСВОБОДИТЬ Часть речи: причастие Грамматика: действительный залог, единственное число, именительный падеж, мужской род, неодушевленное, одушевленное, непереходный, прошедшее время, совершенный вид Формы: освободить, освободил;
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