Чуть не влезли в полынью и спасли таки свинью. Какой падеж у слова свинью?
Русский язык
Чуть не влезли в полынью и спасли таки свинью. Какой падеж у слова свинью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спасли кого/что? Винительный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожалуйста написать сообщение на тему "Роль микроскопа в изучении клето??ной структуры растений" Заранее спасибо
Английский язык
Напишите пожалуйста "письмо другу" на английском языке (с переводом). Надо написа??ь что нибудь о семье, о себе и типо скучаю и жду в гости. Не...
Математика