Составить план рассказа о походе Ивана 4 на Казань

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Осада и взятие Казани — один из завоевательных походов, предпринятый Иваном Грозным в 1552 году для расширения территории Российского государства, который стал логическим завершением третьего Казанского похода(июнь—октябрь 1552 года) Ивана Грозного и положили конец существованию Казанского ханства как самостоятельного государства, после этого оно вошло в состав Русского государства. Осада 1552 года была пятой по счёту после целого ряда осад, предпринятых русскими войсками в 1487, 1524, 1530 и 1550 годах.