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Будова слова облипили
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Автор: Гость
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Гость:
Об-префікс лип-корінь ил - суфікс и - закінчення облипил -основа
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