В скобках заменить на правильные с 21 предложения :)

Английский язык
В скобках заменить на правильные с 21 предложения :)
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