1/Какой элемент алхимии называли 'волк металлов' А)сурьма Б)ртуть В)ниобий Г)фо??фор 2/самый распространенный элемент не жывой природы 1)углерод 2)кислород 3)хлор 4)кремний
Химия
1/Какой элемент алхимии называли 'волк металлов' А)сурьма Б)ртуть В)ниобий Г)фо??фор 2/самый распространенный элемент не жывой природы 1)углерод 2)кислород 3)хлор 4)кремний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 возможно ртуть.2-точно кремний
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