числа последовательности записаны по определенной закономерности 8 9 15 22 35 55 какое число должно быть следующим

Математика
числа последовательности записаны по определенной закономерности 8 9 15 22 35 55 какое число должно быть следующим
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Следующим должно быть 88 (35+55-2)
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