Помогите пожалуйста сделать русский язык 3 класс планета знаний стр.57 упр.59 употребите имена прилагательных данные в скобках в нужной форме...

Русский язык

Помогите пожалуйста сделать русский язык 3 класс планета знаний стр.57 упр.59 употребите имена прилагательных данные в скобках в нужной форме...

Автор: Гость