Помогите пожалуйста сделать русский язык 3 класс планета знаний стр.57 упр.59 употребите имена прилагательных данные в скобках в нужной форме...
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать русский язык 3 класс планета знаний стр.57 упр.59 употребите имена прилагательных данные в скобках в нужной форме...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотя бы страницу с заданием фотографировали.....
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