Пожалуйста помогите!!! По литературе. Сочинение на тему размышление летописца о родных героях "Древней Руси"

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Многовековая история нашей Родины поистине уникальна. Без знания прошлого нельзя обойтись ни простому смертному, ни власть имущему. Любой, уважающий себя человек, просто обязан знать свои истоки. В последнее время наблюдается тенденция к пересмотру истории. Исторические факты выворачиваются наизнанку. И что самое страшное, делают это учёные-историки, у которых есть полный доступ к архивным документам. Формирование Древнерусского государства происходило при активном влиянии соседей - скандинавских стран и Византии. В меньшей степени это влияние ощущалось со стороны кочевых племён. Это и определило уникальность развития Киевской Руси. Славянское государство впервые упоминается в 839 году. В "Бертинской летописи" есть запись об участии людей из народа 'рос' в посольстве от византийского императора Феофила к императору Людовику Благочестивому. Но по последним исследованиям общность славян, в среднем Приднепровье, сложилось значительно раньше. Влияние северных соседей отмечено в "Повести временных лет", где летописцы зафиксировали, что 862 году в Новгородскую землю был призван варяжский конунг (князь) Рюрик. Византия же, имела огромное влияние на религиозную жизнь восточных славян, и это было не случайно, православие прижилось на Руси, несмотря на все усилия западных миссионеров. Князь Владимир Святой, в 988 году, имело, что имело поистине историческое значение. Прогресс Руси пришёлся на правление князя Ярослава, прозванного "мудрым". Именно при его правлении был издан свод законов Древней Руси - "Правда Русская". Его внук, Владимир Мономах продолжил благие начинания деда. Этот период отмечен укреплением государственных начал, укреплением христианства, возрастанием военного влияния Руси. Говоря простым языком, в Европе заметили Русь. Начиная со второй половины XII века, после смерти Мстислава Великого, сына Мономаха, княжеский род Рюриковичей распадается на несколько ветвей. Началась междоусобица, которая привела к раздробленности Древнерусского государства. В результате бесконечных войн, формируется три центра русской государственности: Галицко-Волынское княжество, Новгородская феодальная республика и на северо-востоке Киевской Руси, Владимиро-Суздальская земля. Уже в середине XIII века русские земли, подверглись монголо-татарскому нашествию. Орда завоевала почти весь Северо-восток и Юг Руси. Через небольшой промежуток времени Новгород также признал свою зависимость от Золотой Орды. В это же время Галицкие и Волынские земли были завоеваны Литвой и Польшей.