Написати пять складних речень

Гость: Гость:

Сьогодні дуже складний день, тому що у нас дуже багато провірочних работ у школі. У магазині я зустріла бабусю, вона купила мені шоколадку. у лісі я знайшла гриб, я не знала що це таке, тому що я була дуже маленька. Мій попугай Миша дуже спокійний, але буває таке враження ніби він не живий. Мої друзі дуже хороші, вони готові були мене носити на руках.