Написати пять складних речень

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Написати пять складних речень
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Автор: Гость
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Гость:
Сьогодні дуже складний день, тому що у нас дуже багато провірочних работ у школі. У магазині я зустріла бабусю, вона купила мені шоколадку. у лісі я знайшла гриб, я не знала що це таке, тому що я була дуже маленька. Мій попугай Миша дуже спокійний, але буває таке враження ніби він не живий. Мої друзі дуже хороші, вони готові були мене носити на руках.
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