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Кипит чайник это какое явление
Физика
Кипит чайник это какое явление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если кипит чайник то это испарение.
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