Кипит чайник это какое явление

Физика
Кипит чайник это какое явление
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если кипит чайник то это испарение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пжл 91 пжл я немогу заменить
Ответить
Английский язык
Fill in the gaps with the correct forms of to have or to have got
Ответить
Русский язык
1биримен байланысатын матин кура
Ответить
География
Помогите написать сообщение о животных океана! Очень нужно срочно! Зарание спасибо!
Ответить
Обществознание
Напиши небольшой рассказ (5-6) предложений на тему "Моя Мечта" Моя мечта-стать поск??рее взрослым.
Ответить