Помогите написать сообщение о животных океана! Очень нужно срочно! Зарание спасибо!

География
Помогите написать сообщение о животных океана! Очень нужно срочно! Зарание спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Океанический мир очень разнообразен.в океане находится много рачков,рыб,разнообразных водорослей.обитают животные,рыбы даже в северном ледовитом океане например:кит,тюлени и т.д.про тихий,индийский и атлантический можно рассказать больше,в них обитают больше рыб,млекопитающих,рачков,молюсков и водорослей например:акула,осьминог,рыба клоун,водоросли ламинарии и т.д. НАДЕЮСЬ ПРАВИЛЬНО.И КСТАТИ ЗА ОШИБКИ НЕ РУЧАЮСЬ.
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