По территории каких субъектов россии протекает река обь

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По большому счёту, Обь - это Катунь, однако, в силу каких-то причин, Обью река становится только после Бийска, возле которого сливаются Катунь и Бия. Это на Алтае. Если брать начало Катуни, то начало реки нужно искать возле ледника Геблера (Горный Алтай). На протяжении 3 с половиной с лишним тысяч километров Обь протекает через: Алтайский край;Новосибирскую область;Томскую область;Ханты-мансийский АО (и Тюменскую область, в состав которой ХМАО входит);Ямало-ненецкий АО (ситуация аналогичная ХМАО). (1) То есть, Обь протекает по территориям шести субъектов России. После чего благополучно впадает в Карское море.