16 + 5( - с – 2(с – 4)) = 12(3 – 2с) - 1: Решите уравнение.Срочно нужно!!!!

Алгебра
16 + 5( - с – 2(с – 4)) = 12(3 – 2с) - 1: Решите уравнение.Срочно нужно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+5(-с-2с+8) = 36-24с-1 16-5с-10с+40=36-24с-1 24с-5с-10с=36-16-40-1 9с=-21 с=-21:9 с=-2⅓
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