Длина спортзала 400 м ширина 200 м найтй его площадь площадь длины и ширину уменьшить на 10000
Математика
Длина спортзала 400 м ширина 200 м найтй его площадь площадь длины и ширину уменьшить на 10000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 400*200=80 000кв м если площадь уменьшить на 10 000 80 000-10 000=70 000 кв м стороны могут быть равны 350м и 200м
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