Почему вассальные отношения в средние века предпочитали оформлять не письменным?? договорами и печатями а ритуальными. действиями?

История
Почему вассальные отношения в средние века предпочитали оформлять не письменным?? договорами и печатями а ритуальными. действиями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, это было в самом начале средневековья письменность была слабо развита и у каждого народа были свои обычаи и решение споров.
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