Рченя з застарілим словом
Українська мова
Рченя з застарілим словом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не вели стратити - вели слово мовити.
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