Предположите к. каким последствиям может привести изменение качества воды в мест??х обитания кишечнополостных
Биология
Предположите к. каким последствиям может привести изменение качества воды в мест??х обитания кишечнополостных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку прикрепленные ко дну организмы не смогут убежать при ухудшении качества воды, то они просто погибнут. Изменение состава фауны сидячих животных служит индикатором качества воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Виберите,что из перечисленного является социальной группой:а)вера;б)религия;в)верующие;г)атеисты;д)гуманисты;е)мусульмане;ж)христианство.Все ли выб...
Математика
Калалык бакта 620 кайын бар. Ал кайынга караганда 390 туп терек пен 275 туп караагаш ар??ык осип тур. Калалык бакта барлыгы неше агаш осип тур?
Русский язык
Прочитайте.Составьте из слогов слова,а из слов предложение-пословицу .бе..,да..,ро..,ко..,та..,а..,сня..,бо до..,гу..,ро..,ет..,пе..,ра..,ту.Запиш...
Русский язык