Разберите по составу слово благодать
Русский язык
Разберите по составу слово благодать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благо- корень д - суфиккс ать -окончание
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