Разберите по составу слово благодать

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Разберите по составу слово благодать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благо- корень д - суфиккс ать -окончание
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