Помогите пожалуйста с русским языком.Нужно выполнить упражнение 103, по текстам(та?? образцы в упражнении 102). Составьте пожалуйста.Мучаю голову - никак не могу :О
Русский язык
Помогите пожалуйста с русским языком.Нужно выполнить упражнение 103, по текстам(та?? образцы в упражнении 102). Составьте пожалуйста.Мучаю голову - никак не могу :О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В августе деревья становятся немного другими , начинаю опадать листья у берёзы и клёна. Пчёлы уже не садятся на кастарники и цветы. всё готовится ко сну!
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