Виберите,что из перечисленного является социальной группой:а)вера;б)религия;в)верующие;г)атеисты;д)гуманисты;е)мусульмане;ж)христианство.Все ли выбранные вами группы являются религиозными?ПОЯСНИТЕ СВОЙ ОТВЕТ.
Обществознание
Виберите,что из перечисленного является социальной группой:а)вера;б)религия;в)верующие;г)атеисты;д)гуманисты;е)мусульмане;ж)христианство.Все ли выбранные вами группы являются религиозными?ПОЯСНИТЕ СВОЙ ОТВЕТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верующие, атеисты и гуманисты, верующие, в свою очередь делятся н мусульман, христиан и т.д.
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