Прочитайте.Составьте из слогов слова,а из слов предложение-пословицу .бе..,да..,ро..,ко..,та..,а..,сня..,бо до..,гу..,ро..,ет..,пе..,ра..,ту.Запишите пословицу,перед союзом А поставьте запятую. се
Русский язык
Прочитайте.Составьте из слогов слова,а из слов предложение-пословицу .бе..,да..,ро..,ко..,та..,а..,сня..,бо до..,гу..,ро..,ет..,пе..,ра..,ту.Запишите пословицу,перед союзом А поставьте запятую. се
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беседа дорогу коротает, а песня работу.
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