Прочитайте.Составьте из слогов слова,а из слов предложение-пословицу .бе..,да..,ро..,ко..,та..,а..,сня..,бо до..,гу..,ро..,ет..,пе..,ра..,ту.Запишите пословицу,перед союзом А поставьте запятую. се

Русский язык

Прочитайте.Составьте из слогов слова,а из слов предложение-пословицу .бе..,да..,ро..,ко..,та..,а..,сня..,бо до..,гу..,ро..,ет..,пе..,ра..,ту.Запишите пословицу,перед союзом А поставьте запятую. се

Автор: Гость