Помогите составить задачу на движение по реке
Математика
Помогите составить задачу на движение по реке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость движения реки 20 кмч ,а скорость движения теплохода 30кмч .Какова скорость движения теплохода по течению
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