Какого времени глагол (стали) выводить?
Русский язык
Какого времени глагол (стали) выводить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошедшего времени , т.к. " стали" имеет суффикс "л"
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