Ен сөзне омонимы маған керек болп тур
Қазақ тiлi
Ен сөзне омонимы маған керек болп тур
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мыкты,жаксы осы создер деп ойлаймын
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