Помогите!!!Нужно написать сочинение про любого знаменитого человека.На английско??!желательно что-бы слова были понятны для 7 класса.Заранее ОРГОООМНОЕ СПАСИБО!!!

Английский язык

Помогите!!!Нужно написать сочинение про любого знаменитого человека.На английско??!желательно что-бы слова были понятны для 7 класса.Заранее ОРГОООМНОЕ СПАСИБО!!!

Автор: Гость