Помогите!!!Нужно написать сочинение про любого знаменитого человека.На английско??!желательно что-бы слова были понятны для 7 класса.Заранее ОРГОООМНОЕ СПАСИБО!!!

Английский язык
Помогите!!!Нужно написать сочинение про любого знаменитого человека.На английско??!желательно что-бы слова были понятны для 7 класса.Заранее ОРГОООМНОЕ СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АПро русского человека или английского?
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