Как по вашему мнению относится автор к самоубийству героини? Как понимать финальную фразу повести ? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Повесть "Бедная Лиза"
Литература
Как по вашему мнению относится автор к самоубийству героини? Как понимать финальную фразу повести ? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Повесть "Бедная Лиза"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему ее жаль, он разочарован в Эрасте. В конце повести он дает надежду для читателей на примирение главных героев на том свете, тем самым делает повесть не обреченной
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