31*х=93 120:х=40 х*4=168 х:42=2 УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ!!!

Математика
31*х=93 120:х=40 х*4=168 х:42=2 УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:3=40 42*4=168 84:42=2
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