Сколько писем должны написать четыре подружки, если отправят друг другу только по одному письму

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Сколько писем должны написать четыре подружки, если отправят друг другу только по одному письму
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Автор: Гость
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Гость:
Наверное по 8 письму.
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