Видами девивантного поведения являются: а) анархия б) инновация в) комфортизм г) ритуализм д) стяжательство

Обществознание
Видами девивантного поведения являются: а) анархия б) инновация в) комфортизм г) ритуализм д) стяжательство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что из перечисленного является признаком федерации как формы государственно-территориального устройства В государстве существует одно палатный парламент Входящие субъекты имеют статус государственного образования Наличие трех независимых ветвей власти В государстве существует двухуровневая система законодательства Образующие государство части имеют полный суверенитет Право регионов свободного выхода из состава государственного образования
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