Объясните почему млекопитающие легче поддаются дрессировке чем другие животные

Биология
Объясните почему млекопитающие легче поддаются дрессировке чем другие животные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Млекопитающие легче поддаются дрессировке, потому что у них есть все отделы мозга(У человека есть кора, которая определяет сознание и личностность). В подкорке находятся все рефлекторные центры(такие как инстинкты). И вот на управлении этими инстинктами и основана дрессировка млекопитающих животных. У более низших отрядов животных мозг более примитивен и инстинктов у них меньше, соответственно, ими труднее управлять и, конечно же, управлять.
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