Напиши небольшой рассказ (5-6) предложений на тему "Моя Мечта" Моя мечта-стать поск??рее взрослым.
Обществознание
Напиши небольшой рассказ (5-6) предложений на тему "Моя Мечта" Моя мечта-стать поск??рее взрослым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взрослые люди могут всё. Они могут помогать млачшим,ездить в далёкие путешествия. Мне с ними всегда было интересно. Они умные,иногда смешные и самое главное взрослые добрые. Я хочу стать таким же взрослым и иметь хорошие в себе качества
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