Напиши небольшой рассказ (5-6) предложений на тему "Моя Мечта" Моя мечта-стать поск??рее взрослым.

Гость: Гость:

Взрослые люди могут всё. Они могут помогать млачшим,ездить в далёкие путешествия. Мне с ними всегда было интересно. Они умные,иногда смешные и самое главное взрослые добрые. Я хочу стать таким же взрослым и иметь хорошие в себе качества