Каковы особенности архаического периода в истории Древней Греции?

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Архаический период в Греции относится к годам между 750 и 480 г. до н.э., в особенности к промежутку между 620 и 480 г. до н.э. В Архаический период происходит развитие искусства и ремесел, в частности керамики и скульптуры, вырабатываются характеристики, которые позднее будут преобразованы в более натуралистические стили классического периода. Архаический является одним из пяти периодов, на которые может быть разделена древнегреческая история, ему предшествовали Темные века и последующим периодом стал Классический. В во время Архаического периода появились достижения в области политической теории, были положены основы демократии, а также в области культуры и искусства. Знание и использование письменности, которые были утрачены в Темные века, были восстановлены.